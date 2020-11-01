المرور: غلق طريق الغردقة - رأس غارب بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق طريق "الغردقة - رأس غارب" في الاتجاهين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إنها تهيب بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، وجرى وضع إرشادات مرورية على الطريق، وكمائن تابعة للإدارة بالتنسيق مع مديريات الأمن.

وكانت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير للمرور، أغلقت صباحا 5 طرق صحراوية وهي: سوهاج اتجاه سفاجا، والقصير اتجاه قفط، وقنا اتجاه سفاجا، ورأس غارب، وطريق الشيخ فضل اتجاه رأس غارب، بسبب سوء الأحوال الجوية، ووجود أمطار غزيرة.

وكانت هيئة الأرصاد، أعلنت أن الأمطار بدأت منذ أمس، ومستمرة اليوم وغدًا، على بعض المناطق، وتوقعت سقوط أمطار على السواحل الشمالية تمتد للوجه البحري، موضحًة أن جبال البحر الأحمر شهدت أمس، أمطارا غزيرة ورعدية نتج عنها إغلاق بعض الطرق.

ورجح مسؤولو هيئة الأرصاد أن تنخفض درجة الحرارة تدريجيا، حيث تسجل العظمى بالقاهرة اليوم 27 درجة، وستصل إلى 25 درجة مع نهاية الأسبوع.