الطقس اليوم الاثتين 2-11-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم،الاثنين، الموافق 2 نوفمبر، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكونمعتدل، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على خليج السويس وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

كما أوضحت الهيئة أن الطقس ليلا سيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرين تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم، الاثنين، إذ يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك والمدينة المنورة و مكه المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على منطقة الجوف و الحدود الشمالية وحائل و أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، اليوم، الاثنين، مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة، نهارا، معتدل الحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق، ليلا.