أمطار تصل لسيول.. خريطة الطرق المغلقة اليوم بسبب الطقس السيئ

تسببت حالة الطقس السيئ ممثلة في هطول الأمطار بكميات غزيرة، لغلق بعض الطرق المؤدية من وإلى المحافظات بسبب تجمع كميات كبيرة من المياه، وذلك حفاظًا على سلامه وأمان المواطنين.

وتستعرض "الوطن" خريطة بأماكن الطرق المغلقة أمام المواطنين، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

غلق طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" بالمنيا

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا مساء أمس، \إغلاق طريق (الشيخ فضل - رأس غارب) بالاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، وذلك بسبب سيل عند الكيلو 80 بمنطقة الشيخ فضل، عقب تجمع كميات من الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر نتيجة أمطار غزير أعاقت حركة السيارات، إضافة إلى وجود عاصفة ترابية على باقي الطريق.

وأهابت المحافظة بالمواطنين بعدم السفر على الطريق واتباع التعليمات حرصًا على سلامتهم.

غلق طريق سوهاج - سفاجا

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم، غلق طريق سوهاج المتجه إلى سفاجا بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة ما قد يتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

غلق طريقي "قنا - سفاجا" و"القصير -قفط"

وأعلنت الإدارة العامة للمرور أيضًا صباح اليوم، غلق طريقي قنا اتجاه سفاجا والقصير اتجاه قفط بسبب موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة، الأمر الذي قد يتسبب في إعاقة حركة المرور.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذّرت من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والتي بدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح، ومن المتوقع أيضًا أن تمتد على بعض محافظات الوجه البحري، كما أنّ القاهرة شهدت صباح اليوم سقوط أمطار على بعض الأماكن المتفرقة ومن المتوقع أن تستمر معنا على مدار اليوم وغدًا.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أعدّت غرفًا للطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بعد توقعات الأرصاد الجوية بسقوط اﻷمطار على الطرق.

ووضعت المرور بعض الإرشادات لقيادة آمنة وهي:

- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار والتحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة، حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية، منعًا لوقوع الحوادث.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا"، بسرعة 100 كم.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية مُوزعة على جميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.