9 محافظات "الطقس فيها سيئ".. نصائح للمسافرين والمزارعين وقت الأمطار

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إنَّ اليوم الأحد سيشهد سقوط أمطار على مدن البحر الأحمر، والسويس وجنوب ووسط سيناء، وأقصى الساحل الشمالي الغربي، ومدينة السلوم بمحافظة مطروح، ومدينة سيدي براني بمطروح.

وأوضح "فهيم"، أنَّ كتل ركامية ضخمة من السحب تقبع الآن أعلى مناطق الصعيد على المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والظهير الصحراوي الشرقي، محذراً بعدم السفر عبر الطرق الصحراوية خاصة بعد ظهر اليوم.

وأشار "فهيم"، إلى أنَّه من المتوقع أن تتعرض البلاد لحالة عدم استقرار في ظروف الطقس، وتشير التوقعات إلى هطول أمطار على مناطق متفرقة، كما يتوقع انكسار واضح في درجات الحرارة نهاراً، وتنخفض الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر لتكون مائلة للبرودة وخاصة في المناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

وأوصى "فهيم"، بوقف الري تماماً لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الأحد وحتى الأربعاء، وفي حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار فيجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فوراً، منعاً لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص، تأجيل زراعة القمح حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "حيراتي" فى المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

أما للمحاصيل الدرنية "البطاطس والبنجر"، فيتمّ إضافة ما بين 8 - 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب وقت لريه بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار، وفق ما ذكره رئيس المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة.

جاء ذلك وسط تحذيرات من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا وذبابة المقات "ديدان ثمار القرعيات"، وأمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا والفول.

وأكّد رئيس المعمل المركزي للمناخ الزراعي بوزارة الزراعة، ضرورة إجراء رشات وقائية "بالمركبات النحاسية" للبصل المبكر في الصعيد أو مشاتل البصل في وجه بحري في حال سقوط أمطار في هذه المناطق، والتحذير من أمراض المجموع الجذري في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

ولفت إلى ضرورة إبلاغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة في المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها، والرش العاجل لبسباتين الفاكهة "المانجو المتأخرة، الرمان، البرتقال" بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت منعاً لتشقق الثمار.