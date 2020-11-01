"مبادرة اجتماعية" لتوزيع حلوى المولد على الأيتام والمسنين بأسوان

أهدى القائمون على إحدى المبادرات المجتمعية بمحافظة أسوان، اليوم، والتى شارك فيها ممثلى وزارة الاوقاف والكنيسية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، حلوى المولد النبوى الشريف، للأطفال الأيتام بدارالرعاية الاجتماعية والمرضى بمعهد أورام أسوان، وحالات كبار السن بدار المسنين، فى إطار مشاركتهم فرحتهم بالمولد النبوى الشريف.

وقال أحمد معبد مدير مؤسسة معبد الاجتماعية، إحدى الجهات الشريكة فى المبادرة، إننا نشارك اليوم الأطفال والمرضى وكبار السن فرحتهم بالمولد النبوي الشريف، لرسم البهجة ورفع المعاناة عن كاهلهم، وإدخال السرورإليهم فى إطار تحقيق التكافل الاجتماعى مع هذه الفئات.

وقال وجيه عجيب، أحد الداعمين للمبادرة، إن المبادرة يشارك فيها عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية وقناة أسوان اليوم، حيث نستهدف توزيع أكثر من 100 علبة من حلوى المولد النبوى الشريف، على الأطفال والمرضى وكبار السن داخل مؤسسات دار المسنين، ورعاية البنين والبنات، ومعهد أورام أسوان، مشيرا إلى أنه يشاركنا فى هذا العمل الخيرى رجال الأوقاف والكنيسة بأسوان، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمجتمع الأسوانى، فى إطار تأكيد دور المجتمع المدني فى مساندة جهود الدولة نحو مجالات التنمية المختلفة.

وواصلت مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين من الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية للفئات المستهدفة بمختلف محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المبادرة ساهمت في توفير المبالغ المالية لأصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء بإجمالي 95 مستفيد بـ4 مراكز داخل المحافظة، من بينهم 17 مستفيد بقرية خور أبو صبيرة بمركز أسوان، و25 مستفيد بقريتي الكرامة والمنار التابعين لمركز نصر النوبة، و2 مستفيد قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو، بجانب 51 مستفيد بقرى الشهامة والإيمان والأشراف التابعين لمشروع وادي الصعايدة بمركز إدفو.

ووجّه بقيام أعضاء اللجنة الميدانية التي قرر المحافظ تشكيلها بمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة داخل بعض القري المستهدفة ضمن المرحلة الأولى وهي قري بحيرة ناصر وقرية وادي العلاقي، حيث تم عقد لقاءات مع الجهات المعنية للوقوف علي ما يتم تنفيذه من أعمال بهذه القري ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقري بحيرة ناصر، والتي تشتمل على توفير 2 طلمبة رفع مياه سعة 300 م3/ساعة، بجانب مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 4 كم، مع إنشاء خزان أرضي سعة1000م3 لكل قرية علي حدة، بالإضافة إلى إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير المصدر لتغذية محطة المياه بالكهرباء من هذه المنظومة.