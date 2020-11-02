صرف معاشات من يتقاضون أقل من 2000 جنيه.. غدا الثلاثاء

تستأنف الهيئة القومية للتأمينات، لليوم الثانى على التوالى، صرف معاشات الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه بدءا من غدا الثلاثاء، وحتى الأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر، لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات ، إنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه ستتمكن من صرف معاشها يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

وأعلنت التأمينات، تواجد مندوبي البنوك المصرية داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش و المستفيد الحصول علي كارت ميزة، في أثناء عملية الصرف على أن يتمّ تنشيطها، والصرف من خلالها اعتباراً من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها الشراء وسداد كل المستحقات الحكومية وأيضاً جميع الخدمات المصرفية بالبنك مثل عمليات الإقراض.

إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط لمساعدة المواطنين

وأضاف عوض، إنّ هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع المعاناة عن المواطنين فيما يتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنّه سيكون هناك فصل تام بين مكاتب أداء الخدمة والقائم بتشغيل الخدمة، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء مكاتب أمامية تقدم خدمات فقط، كما سيكون هناك منصة إلكترونية لتقديم الخدمات.

وأكد أنّه سيتم ميكنة مكاتب هيئة التأمينات لتسهيل إجراءات تأدية الخدمات، لافتًا إلى أنّ أرشيف ملفات الأوراق يستحوذ على 40% من مساحة مكاتب التأمينات.

ولفت رئيس القومية للتأمينات أنه تم فحص الشكاوى خلال الفترة الماضية، إذ تبيّن أنّ الغالبية منها كانت تخص تأخر صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، وبتحليل الظاهرة اتضح وجود مشكلة كبيرة في العاملين بالقطاع الخاص، وعملهم في أكثر من مكان وأكثر من منطقة، ولديهم مدد تأمينية كثيرة.