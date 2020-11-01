اليوم.. صرف معاشات نوفمبر لـ 10.5 مليون مواطن بإجمالي 18 مليار جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 جنيه، بدءا من صباح اليوم وحتى غد الإثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، حيث يتم الصرف لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

وأضافت الهيئة، فى بيان لها، أنه سيتم الصرف للشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3 و4 نوفمبر، لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات ، إنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه ستتمكن من صرف معاشها يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

تواجد مندوبي البنوك داخل منافذ صرف الهيئة لتوفير كروت ميزة

وأوضح "عوض"، أنَّه في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتيسيراً علي أصحاب المعاشات، تمّ توفير مندوبي البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش و المستفيد الحصول علي كارت ميزة، في أثناء عملية الصرف على أن يتمّ تنشيطها، والصرف من خلالها اعتباراً من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها الشراء وسداد كل المستحقات الحكومية وأيضاً جميع الخدمات المصرفية بالبنك مثل عمليات الإقراض.

من جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، بأنه بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك يبدأ اليوم، تطبيق حزمة من الإجراءات للتيسير على المواطنين مع بدء صرف المعاشات الخاصة بشهر نوفمبر، مشيرًا إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الآخرى المنتشرة على مستوى المحافظات.

إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري

وأضاف عشماوى ، أنه تم إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية، وذلك حرصا علي سلامة العملاء من أصحاب المعاشات، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان.