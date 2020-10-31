غدا بدء صرف معاشات من يتقاضون أقل من 1000 جنيه

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات صرف معاشات الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، بدءا من غد الأحد وحتى الاثنين الموافقين 1 و2 نوفمبر، حيث تصرف لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف، على أن تصرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومي الثلاثاء والأربعاءالموافقين 3 و4 نوفمبر، لنحو 2.4 مليون قائم بالصرف.

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات ، إنه يتم صرف معاشات شهر نوفمبر، لما يقارب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد بتكلفة إجمالية تقدر بـ18 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلي من 2000جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

وأوضح "عوض"، أنَّه في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتيسيراً علي أصحاب المعاشات، تمّ توفير مندوبي البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش و المستفيد الحصول علي كارت ميزة، في أثناء عملية الصرف على أن يتمّ تنشيطها، والصرف من خلالها اعتباراً من الشهر التالي.

وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها الشراء وسداد كل المستحقات الحكومية وأيضاً جميع الخدمات المصرفية بالبنك مثل عمليات الإقراض

وشدد رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه عمليات الصرف، مشيرا إلى أنّ هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية.وأكد أنه جرى إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم، لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

ولفت إلى أنه سيتابع غرفة العمليات، لمتابعة عملية صرف معاشات شهر نوفمبر .

من جانبه أكد بنك ناصر الاجتماعى، أن صرف المعاشات والمرتبات سيكون متاحًا من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعًا أو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى المنتشرة على مستوى المحافظات، مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب من أي ماكينة صراف آلى تخص البنوك الأخرى وفقًا لتعليمات البنك المركزي.