إطلاق أولى مراحل تنفيذ مبادرة "التصالح حیاة" بمحافظتي أسوان والأقصر

أعلنت مؤسسة حياة كريمة اليوم، بدء التنفيذ الفعلي للمرحلة الأولى من مبادرة "التصالح حياة"، بمحافطتي أسوان والأقصر.

وأكدت أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الجهات الأكثر احتياجا، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، للتخفيف من وطأة تنفيذ إجراءات التصالح في مخالفات البناء، عن كاهل محدودي الدخل بالمحافظات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.

حصرت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير، بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، حالات المخالفات في البناء، وذلك في قرى "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى والثانية منها، على مستوى 9 محافظات، وبحثت مدی استحقاقها، من خلال الدراسة الميدانية الدقيقة، لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، ولجان التنمية المجتمعية وبحوث الحالة الاجتماعية، حيث تم الاستعانة بقواعد بيانات تكافل وكرامة.

تم وضع الأولوية للفئات الأكثر احتياجا، ومحدودي الدخل، وأهالي السجناء، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابي الحروق والحوادث وكبار السن.

أكثر من 95 مستفيد فى محافظة أسوان

وتشمل هذه المرحلة من المبادرة، التنفيذ بمحافظتي أسوان والأقصر، حيث يبلغ إجمالي عدد المستفيدين في محافظة أسوان، أكثر من 95 مستفيد في أربعة مراكز، هي (مركز نصر النوبة بقريتي الكرامة والمنار، ومركز كوم أمبو بقرية سبیل العرب، ومركز أدفو بقریة الإيمان والأشراف والشهامة).

كما وصل إجمالي عدد المستفيدين في محافظة الأقصر، إلى أكثر من 10 مستفيدين بمركزین، هما (مركز إسنا بقرية النجوع قبلي، ومركز القرنة بقرية القبلي قمولا).

توفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء

جدير بالذكر، أن مبادرة "التصالح حياة" كانت أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، في 25 من سبتمبر الماضي، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة، بتوفير 150 مليون جنيه، لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة".

معايير تحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة"

حددت مؤسسة حياة كريمة، عدد من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حياة" وهي:

- أن يستوفی طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه.

- ألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها.

- أن يكون طالب التصالح رب أسرة.

- ألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت "عقار أو أرض، رصيد بالبنك، أو محال تجارية سيارة وغيرها".

كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفي كافة المستندات القانونية، بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة، للتأكد من استحقاقها للدعم، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثرفي دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ هذه المبادرة على ثلاث مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين في التسع محافظات، بالتنسيق مع فريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية لمؤسسة حياة كريمة.

كما يشارك خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في عملية الحصر والرصد الميداني والتأكد من استحقاق الحالات المتقدمة ، وذلك بالتنسيق مع وحدات الشئون الإجتماعية ومديريات التضامن، للتأكد من معايير الاستحقاق للأسر التي سيتم دعمها وتعظيم الإستفادة من الموارد المالية المتاحة من تبرعات ومساهمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات الكبرى.