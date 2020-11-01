ضبط شاب حرض على عدم دفع رسوم "كارتة" طريق السويس

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شاب لاتهامه بتحريض سائقي السيارات، بعدم سداد الرسوم المقررة لعبور بوابات طريق مصر السويس "الكارتة".

وتبين من التحريات، أن المتهم نشر فيديو خاص به، وطالب المواطنين بعدم دفع أموال، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

كانت وحدة الرصد بالوزارة، رصدت فيديو لشاب، تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يفيد بالتحريض على عدم دفع أموال في بوابات الرسوم "الكارتة"، تم تحديد هويته ونجح رجال المباحث فى القبض عليه، لقيامه بتحريض قائدي السيارات عبر موقع التواصل الاجتماعي، على عدم سداد الرسوم المقررة لعبور بوابات طريق السويس.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.