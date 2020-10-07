رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط متهم بقتل شاب تصدى لتحرشه بفتاة في الغربية

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
05:56 م | الأربعاء 07 أكتوبر 2020
ضبط المتهم بقتل شاب بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسه فتيات بالمحلة

ضبط المتهم بقتل شاب بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسه فتيات بالمحلة

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية، المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بمنطقة "عزبة خضر" التابعة لمدينة المحلة الكبرى بالغربية، فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المجرمين على مستوي المحافظة .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا، اليوم، من مأمور قسم ثان المحلة بضبط المتهم فى قضية مقتل شاب يدعى محمد الششتاوي، ٢٤ عامًا مقيم بمنطقة "عزبة خضر" إثر إصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض .

وكان الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وفريق من البحث الجنائي، انتقلوا إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغًا من الأهالي، وكشفت المعاينة والتحقيقات أن المتهم حاول التحرش بإحدى الفتيات أثناء مرورها بالطريق العام وتدخل المجني عليه لإنقاذها، فتشاجر معه المتهم وسدد له طعنة من سلاح أبيض، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم.

 

 

اقرأ المزيد:

بعد وفاة فتاة المحلة تأثرا برحيل والدها.. كيف يكون الحزن سببًا للوفاة؟

"نورين" لحقت بأبيها بعد وفاته في المحلة: ماتت حزنا عليه

قطار يدهس أم وطفليها في المحلة.. إحداهما 8 سنوات

ضحية "معركة المحلة": "قطعوا أنفي وشفتي بسبب حصان"

عاملات غزل المحلة يستقبلن المحافظ بالزغاريد.. ورحمي يهتف: "تحيا مصر"

رئيس المحلة يوجه باستمرار حملات تطوير وتجميل شوارع والميادين العامة