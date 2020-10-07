ضبط متهم بقتل شاب تصدى لتحرشه بفتاة في الغربية

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية، المتهم بقتل شاب فى مشاجرة بسبب معاكسة فتاة بمنطقة "عزبة خضر" التابعة لمدينة المحلة الكبرى بالغربية، فى إطار خطة مديرية الأمن لإحكام التواجد الشرطي وردع المجرمين على مستوي المحافظة .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا، اليوم، من مأمور قسم ثان المحلة بضبط المتهم فى قضية مقتل شاب يدعى محمد الششتاوي، ٢٤ عامًا مقيم بمنطقة "عزبة خضر" إثر إصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض .

وكان الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة وفريق من البحث الجنائي، انتقلوا إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغًا من الأهالي، وكشفت المعاينة والتحقيقات أن المتهم حاول التحرش بإحدى الفتيات أثناء مرورها بالطريق العام وتدخل المجني عليه لإنقاذها، فتشاجر معه المتهم وسدد له طعنة من سلاح أبيض، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط المتهم.