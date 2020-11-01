التعليم العالي: إصابة طلاب بكورونا وارد "مش دي القضية المهم الاستعداد"

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على وجود ثلاثة حالات اشتباه بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في جامعة حلوان، قائلا إن العالم يّشهد معدلات مرتفعة في أعداد الإصابات بكورونا، فمن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في معدل الإصابات في مصر.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام هوانم"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية مستعدة لأي احتمالات، ونأمل ألا يكون هناك ارتفاع في الإصابات، مثل ارتفاعها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، "لكن نحن مستعدون لذلك، وهناك رؤية استراتيجية واضحة لكل الجامعات والمعاهد التعليمية، للتعامل مع الأمر".

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن هناك خطوات مدروسة ومكتوبة من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة التعليم العالي، في التعامل مع حالات الإصابة بالجامعات، "إذا وجدنا حالة إصابة أو اشتباه في الجامعات مش دي القضية، القضية إن كل مؤسسة تعليمية في التعليم العالي، عندها استراتيجية للتعامل مع الأمر".

وأوضح أن خطوات المتابعة موجودة، ويتم الالتزام بها، مطمئنًا أولياء الأمور أن هناك خطوات مكتوبة ومعروفة وواضحة لكل رؤساء المؤسسات التعليمية، تمكنهم من التعامل سواء في حالة الاشتباه أو في حالة ايجابية الحالة بكورونا، "مفيش حاجة متروكة للصدفة، لو لاقينا اشتباه هنتحرك بالشكل الفلاني، ولو إصابة هنتحرك بالشكل الفلاني".

وتابع: "وجود حالات إصابة بين الطلاب أو حالات اشتباه أمر وارد، لكن القضية هل نحن مستعدون لذلك أم لا؟ هو ده الأساس".