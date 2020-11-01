نقابة المعلمين: زيادة المرتبات مرضية وستؤثر في جودة المنظومة

قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن كل معلمي مصر، يوجهون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعطى التوجيهات للحكومة، بزيادة مرتبات المعلمين واستجابت لذلك، وكانت الحكومة عند حسن الظن: "الزيادات اللي تمت في ظل الظروف العالمية مرضية للمعلمين، ولمست أكثر من جانب".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن بدلات ومرتبات المعلمين وباقي الزيادات التي تم وضعها بالقانون، جميعها ترضي كل المعلمين، موضحا أن المعلم سيزيد مرتبه من 300 لـ400 جنيه، ومازالت الأمنيات أكثر من ذلك، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قانون بخصوص زيادة مرتبات المعلمين.

وأكد أن النقابة تدعو لضرورة النظر لمرتبات معاشات المعلمين، بسبب عدم وجود أرصده تكفي للمعلمين على المعاش، والزيادة تشير لاهتمام الدولة بالمعلم، ونأمل في الاهتمام أكبر، مشيرا إلى أن تلك الزيادات، ستصب في مصلحة التعليم، وستظهر مردودها في العملية التعليمية وجودتها.