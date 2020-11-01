وصول حلمي بكر وجمال سلامة وبخيت بيومي لدار الأوبرا لتكريمهما

وصل منذ قليل كل من الموسيقار جمال سلامة والموسيقار حلمي بكر والشاعر الكبير بخيت بيومي، إلى دار الأوبرا المصرية لحضور حفل افتتاح الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام على مسرح النافورة، وسيتم تكريمهما خلال حفل الافتتاح ضمن عدد من الشخصيات التي ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر.

ويعتبر ذلك هو الظهور الأول للموسيقار جمال سلامة بعد تماثله للشفاء من الأزمة الصحية التي قد تعرض لها خلال الفترة الماضية وحرص عدد كبير من الفناني والمطربين على مستوى الوطن العربي على زيارته والإطمئنان عليه.

وتبدأ اليوم فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وتستمر فعاليات المهرجان لمدة 10 أيام متتالية، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تأتي تتويجا لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير فى مصر، وتعد دورة هذا العام استثنائية، تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

ويبدأ حفل الافتتاح، بإلقاء كلمة لكل من رئيس الأوبرا ومدير المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة، تعلن خلالها انطلاق الفعاليات، وتكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربي، وهم: الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيق يوعازف الوتريات يحيى مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء، اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع، عازف الكمان الدكتور محمد القطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري، الذي يقام معرضا لإبداعاته بقاعة صلاح طاهر.

ويلى حفل الافتتاح، الذى يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمى بكر، محمد سلطان، وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مى حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.