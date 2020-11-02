عبر تويتر.. ترامب وبايدن يحثان على الخروج للتصويت في انتخابات الرئاسة

قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الثالث من نوفمبر الجاري، لجأ المرشحان للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الحالى ومنافسه جو بايدن للتغريد عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم فى توقيت متزامن لحث الأمريكيين على الخروج للتصويت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، مخاطبا جماهيره في ولاية ويسكونسن: "صوّت للدفاع عن أسرتك وبلدك وطريقة الحياة الأمريكية".

وتابع ترامب في تغريدته قائلا: "اخرج وصوِّت اليوم قبل انتهاء التصويت الشخصي الغيابي. تصويتك سيجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

WISCONSIN! Vote to defend your family, your Country, and the American Way of Life. Get out and VOTE TODAY before In-Person Absentee Voting ends. Your vote will MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/1ZHvrX3Hgk — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

وما هي إلا ثوان قليلة حتى غرد بايدن ردا على ترامب قائلا: "من أفعاله الشنيعة ممثلة في فصل العائلات على حدودنا إلى إهماله لشعب بورتوريكو بعد إعصار ماريا، هاجم الرئيس ترامب كرامة العائلات اللاتينية مرارا وتكرارا".

وأضاف بايدن في تغريدته على حسابه في تويتر: "سينتهي هذا كله عندما أصبح رئيسا".

From his heinous acts of separating families at our border to his neglect of the people of Puerto Rico after Hurricane Maria, President Trump has attacked the dignity of Latino families time and time again.



It will end when I’m president. — Joe Biden (@JoeBiden) November 1, 2020

كان موضوع الهجرة واحدا من المسائل الساخنة خلال الحملة الانتخابية للمرشحين للرئاسة الأمريكية، سواء في المناظرتين اللتين جمعتا بين بايدن وترامب، أو خلال تجوالهما في مختلف الولايات الأمريكية.

وفي يونيو 2018، وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقضي بإنهاء فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم عند الحدود المكسيكية الأمريكية، بعد موجة غضب واسعة من هذا الإجراء.

وقبل توقيعه على القرار، كان ترامب قد صرح أنه لن يسمح بأن تتحول الولايات المتحدة إلى "مخيم للمهاجرين"، الأمر الذي استغله الديمقراطيون في حملاتهم الانتخابية للهجوم على ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد حماية الولايات المتحدة، قائلاً: "إذا أراد الأمريكيون حماية الولايات المتحدة، فعليهم الخروج للتصويت في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل".

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي ، أمس ضمن جولته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، اليوم السبت، أنه في حالة فوز منافسه جو بايدن، بالرئاسة الأمريكية فإنه سيهدم الدولة قائلاً: "بايدن سيفتح أمريكا لـ70% من الصوماليين واليمنيين والسوريين، وذلك سيهدم الولايات المتحدة، وفقا لخطته".

وأكد ترامب، أنه لا مستقبل لأمريكا مع بايدن: "لا وظائف لا مستقبل، والأسعار سترتفع"، منوها إلى أن بايدن، ليس ماهرا، مؤكدا أن الأهم هو الأمن والأمان للولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "قدمت ضوابط وقوانين لمواجهة الهجرة غير الشرعية".