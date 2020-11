عبر تويتر.. ترامب وبايدن يحثان على الخروج للتصويت في انتخابات الرئاسة

قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر عقدها في الثالث من نوفمبر الجاري، لجأ المرشحان للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الحالى ومنافسه جو بايدن للتغريد عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، اليوم فى توقيت متزامن لحث الأمريكيين على الخروج للتصويت.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر، مخاطبا جماهيره في ولاية ويسكونسن: "صوّت للدفاع عن أسرتك وبلدك وطريقة الحياة الأمريكية".

وتابع ترامب في تغريدته قائلا: "اخرج وصوِّت اليوم قبل انتهاء التصويت الشخصي الغيابي. تصويتك سيجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

WISCONSIN! Vote to defend your family, your Country, and the American Way of Life. Get out and VOTE TODAY before In-Person Absentee Voting ends. Your vote will MAKE AMERICA GREAT AGAIN! https://t.co/1ZHvrX3Hgk

وما هي إلا ثوان قليلة حتى غرد بايدن ردا على ترامب قائلا: "من أفعاله الشنيعة ممثلة في فصل العائلات على حدودنا إلى إهماله لشعب بورتوريكو بعد إعصار ماريا، هاجم الرئيس ترامب كرامة العائلات اللاتينية مرارا وتكرارا".

وأضاف بايدن في تغريدته على حسابه في تويتر: "سينتهي هذا كله عندما أصبح رئيسا".

From his heinous acts of separating families at our border to his neglect of the people of Puerto Rico after Hurricane Maria, President Trump has attacked the dignity of Latino families time and time again.



It will end when I’m president.