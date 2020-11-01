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محمود مسلم

ترامب: بايدن مجنون يرغب في إغلاق أمريكا لسنوات

كتب:

وكالات
04:53 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
ترامب وبايدن

ترامب وبايدن

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، منافسه في السباق الرئاسي، جو بايدن، بالرغبة في "إغلاق" الولايات المتحدة لمدة قد تصل عدة سنوات، بذريعة مكافحة جائحة كورونا وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر": "بايدن يريد إغلاق بلادنا لفترة قد تدوم بضع سنوات.. مجنون! لن تكون هناك أي إغلاقات.. عودة أمريكا العظمى قادمة!!".

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