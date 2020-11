ترامب: بايدن مجنون يرغب في إغلاق أمريكا لسنوات

اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، منافسه في السباق الرئاسي، جو بايدن، بالرغبة في "إغلاق" الولايات المتحدة لمدة قد تصل عدة سنوات، بذريعة مكافحة جائحة كورونا وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!