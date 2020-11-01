"العين فلقت الحجر".. فنانون أصيبوا بأمراض وكسور عقب زفافهم

الحسد خصلة ذميمة تجعل الحاسد مكروهًا من الله ورسوله ومن الناس، وهو أن تتمني زوال النعمة عن صاحبها سواء كانت دين أو دنيا.

وفي ذات السياق تعرض عدد كبير من نجوم الفن لأزمات منها أمراض وكسور، عقب حفلات زفافهم مباشرة، مرجحين أن السبب وراء ذلك هو "العين أوالحسد"، رافعين شعار "العين فلقت الحجر".

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز إصابات وكسور نجوم الفن عقب زفافهم.

تعرض الفنان أمير شاهين لكسر في يده، عقب زفافه بأيام قليلة، حيث حرص على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي بصحبة زوجته منة جاب الله، بالرغم من إصابته.

وكان اقتصر حفل الزفاف علي الأصدقاء المقربين، بسبب الخضوع للإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أمير" في تصريح سابق لـ"الوطن"، إن يده تعرضت للكسر بسبب "زحلقة" بسيطة، وأنه في خلال أسبوعين سيكون بكامل صحته وقادر على تحريك يده.

محمد فضل شاكر

الفنان محمد شاكر ابن المطرب فضل شاكر، تعرض لوعكة صحيه بسبب الإرهاق بعد حفل زفافه بيوم، مما أدى لدخوله المستشفى لعدة ساعات لإجراء الفحوصات اللازمة.

ونشر محمد عبر "ستوري" موقع إنستجرام، صوره له من داخل المستشفى وتظهر في يده "كانيولا" ومحاليل، معلقًا: "الحمد لله علي كل حال.. أكلنا عين والله".

هنا الزاهد وأحمد فهمي

وسبق هؤلاء الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، حيث أصيبت "هنا" بـ"الزائدة"، بعد حفل زفاف أسطوري وتحديدًا خلال فتره شهر العسل، ما جعلها تضطر لإجراء عملية جراحية سريعة، وبعدها بأيام قليلة أجرى أحمد فهمي عملية جراحية بعد تشخيص خاطئ من الأطباء، حيث أرجعوا سبب آلامه إلى إصابته بارتجاع في المريء، ولكنه فوجئ بمعاناته من حالة مرضية نادرة، تتمثل في ظهور خلايا غريبة تفرز عُصارة معينة، وهي التي تُسبب له هذه الآلام المبرحة، لذا خضع لعملية جراحية دقيقة بمنطقة المريء داخل أحد المستشفيات في القاهرة.

وحرص الزوجان على عدم الظهور سويًا خوفًا من الحسد، حيث ظهرت هنا الزاهد بمفردها خلال مهرجان القاهره السينمائي الـ48، فيما حضر أحمد فهمي حفل ختام المهرجان بمفرده.