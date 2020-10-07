أمير شاهين لــ"الوطن": "فرحان بفرحة الناس ليا"

احتفل مساء الجمعة الماضية أمير شاهين بزفافه، من منة جاب الله شقيقة زوج المنتج أحمد عبدالعاطي، بأحد فنادق التحرير، وسط حضور مكثف من نجوم الوسط الفني، أبرزهم محمد منير وعمرو دياب وتامر حسني، كما شهد الزفاف غياب الزعيم عادل إمام، وسمير غانم، وفيفي عبده، ودلال عبدالعزيز.

وقال أمير شاهين لـ"الوطن"، إنه سعيد بحب الناس له سواء في الوسط الفني أو خارجه، مشيرا إلى أنه شعر بحب كبير من الجميع، أما عن إلهام شاهين، فقال إنها ليست شقيقته فقط، بل أمه الثانية، والكثير من الأشياء، مشيرا إلى أنه يعرف جيدا أنها أكثر الأشخاص فرحا بفرحته.

وكان أمير شاهين، قال في أول تصريح له بعد خطوبته، إنه سعيد بالفرحة الكبيرة التي يشعرها، من كل الذين حوله، سواء من داخل الوسط الفني أو الجمهور.

وأكد في تصريحات لـ"الوطن"، أن ربنا كرمه بخطيبته، نتيجة دعاء والدته الراحلة، وشقيقته إلهام التي يعتبرها أمه.

وكان أمير، احتفل الشهر الماضي بخطوبته من منة جاب الله، شقيقة زوجة المنتج أحمد عبدالعاطي، وذلك في الساحل الشمالي بحضور عدد من الفنانين، من ضمنهم هالة صدقي وهنا شيحا وغيرهما.

يذكر أن أمير شاهين، جمعته قصة حب كبيرة بالفنانة الراحلة ميرنا المهندس، وكشف الفنان من قبل خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع على فضائية CBC، عن أسرار علاقة الحب التي جمعته بالراحلة، مؤكدا أنه كان على وشك أن يعلن خطوبته عليها، لكن القدر لم يمهلها.

وأضاف أمير، أن ميرنا هي حب حياته، معبرا عن حزنه الشديد لرحيلها، وذكر أنه حاول الارتباط مرة أخرى لكنه فشل، بسبب اعتزازه رغم محاولات شقيقته إلهام: "بتزن عليا كل يوم وماشية بتجوزني".