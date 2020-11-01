إصابة 3 أشخاص في انهيار منزل من 4 طوابق بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في انهيار منزل مكون من 4 طوابق، في مدينة سوهاج، قبل قليل، وتواصل الأجهزة المعنية رفع أنقاض المنزل المنهار، فيما فرضت قوات الشرطة طوقاً أمنياً في محيط الحادث.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بانهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة "الشهيد"، دائرة القسم، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، تولت نقل 3 مصابين إلى المستشفى الجامعي، كما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بمعدات مجلس مدينة سوهاج، وحي غرب، وتتواصل حالياً أعمال رفع الأنقاض.

وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من 4 طوابق، مشيد بالطوب اللبن، ومسقوف بالعروق الخشبية، ونتج عن الواقعة إصابة كل من "بسمة حمدي عبد الرحيم"، 14 سنة، و"سعاد حسني همام"، 33 سنة، و"صفات مهني عازر"، 64 سنة، مصابين بجروح وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.