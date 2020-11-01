مجلة تركية تنشر رسومات مسيئة للأنبياء: سخرية من سفينة نوح وعصا موسى 

في الوقت الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية نشر صحيفة فرنسية لرسومات مسيئة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نشرت مجلة تابعة للحكومة التركية رسومات مسيئة للأنبياء، تتضمن سخرية من نبي الله موسى ونبي الله نوح، التي تبين الموقف التركي المتناقض، بين المتاجرة في واقعة فرنسا، واستفزاز مشاعر المسلمين، ونشر رسوما كاريكاتيرية مسيئة للأنبياء.

ونشر الرسام التركي "أردل يشار أوغلوا"، بمجلة "كوميكازة" التابعة لشركة الاتصالات التركية، التى تشرف عليها الحكومة التركية بزعامة حزب العدالة والتنمية التابع لأردوغان، مجموعة من الرسوم المسيئة لنبي الله نوح يسخر فيها من بناء السفينة التى أمره الله ببنائها، وكذلك حملها العديد من الحيوانات، حيث سخر الرسام من جمع الحيوانات، بل وجه شتائم مسيئة إلى النبى نوح عليه السلام.

الرسوم التركية المسيئة لنبي الله نوح، تضمنت كذلك ألفاظا قبيحة، وتجسيد له وأحاديث جنسية بين الحيوانات التى حملتها السفينة، ووصل الأمر إلى حديث لنبي الله نوح، بها ألفاظ خادشة.

كما طالت الرسوم التركية المسيئة نبي الله موسى عليه السلام صاحب معجزة العصا، التي شقت البحر الأحمر إلى نصفين، حيث سخر الرسام من عصا موسى، بكتابة باللغة العامية التركية، وصف العصا بأنها تستطيع أن تشق أي شيء على وجه الأرض.

وآثارت هذه الرسوم ضجة كبيرة في تركيا، وانتقد مواطنون نشر الرسومات الممسيئة للرسل عليهم السلام، ما آثار ضجة كبيرة وغضب شديد من الموطنين داخل تركيا، واعتبرها البعض أنها تدل علي عددم احترام للدين الإسلامي، وأنها دعوة لنشر البذاءات قامت المجلة بالإعتذار لتهدئة الرأي العام داخل تركيا.

زعيم المعارضة التركي: "أردوغان يستغل ما حدث في فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة"

وفي وقت سابق، شن زعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، هجوما على الرئيس رجب طيب أردوغان، واتهمه باستغلال قضية فرنسا لتغطية الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال كليتشدار أغلو، إن "أردوغان يستغل ما حدث في فرنسا لتغطية الأزمات وانهيار الليرة، متوجها إلى أردوغان بقوله: "قاطعوا البضائع الفرنسية؟ حسنا، أحرق حقيبة هيرمس الخاصة بزوجتك وأغلق مصنع رينو في تركيا إذا كنت تجرؤ"، وذلك حسب صحيفة "زمان" التركية.