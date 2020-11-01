أبوالعينين: وزير التعليم وعد بحل مشكلة مرتبات معلمي المدارس الخاصة

أكد محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، أن مصر تشهد ثورة غير مسبوقة لتطوير التعليم في مصر، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يفاجئ الجميع بميزة جديدة للمعلم ولمنظومة التعليم كل يوم.

وأضاف أبوالعينين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON"، أن المعلم هو قلب العملية التعليمية، ويجب أن يحصل على حقه كاملا، كما يحدث في كل دول العالم، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة فيها 96 ألف معلم مرتباتهم متدنية، ويجرى الاستغناء عن بعضهم بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتابع: "700 أو 800 جنيه مرتب قليل جدًا بالنسبة للمعلم، وتلقيت شكاوى كثيرة في هذا الخصوص، ووزير التعليم قال إنه سيدرس هذه المشكلة خلال 4 أسابيع، وسيقدم حلولًا لهذا الأمر لإرضاء المدرس".

وأردف: "مرتبات المعلمين في المدارس الخاصة أقل من الحد الأدنى للأجور، ووزير التعليم وعد بحل هذه الأزمة، وأنا أثق في كلامه، ورئيس مجلس النواب كلف بإنهاء هذه الأزمة لأن هذه المرتبات تظلم المعلمين، وبالتالي فإن وزير التعليم وعد بتقديم منظومة متكاملة لحل المشكلة".