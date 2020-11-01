عمر كمال: "انتي معلمة" على القنوات الفضائية قريبا

أعلن مغني المهرجانات عمر كمال، عبر موقع "إنستجرام" الانتهاء من تصوير المهرجان الجديد "انتي معلمة"، والذي يشاركه فيه حمو بيكا والراقصة البرازيلية لورديانا.

ونشر "كمال" صوره تجمعه بـ"بيكا" ولورديانا، وعلق قائلًا "(انتي معلمة) قريبًا على جميع القنوات الفضائية".

ونشر عمر كمال منذ أيام عبر "إنستجرام" فيديو يجمعه بحمو بيكا والراقصة البرازيليه لورديانا أثناء البروفات على أنغام أغنية "انتي معلمة".

ويستعد حمو بيكا لتصوير أولى تجاربه الدرامية في مسلسل "ملوخية تريند"، ويظهر عمر كمال كضيف شرف.