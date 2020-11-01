مهندس بالبرج الأيقوني بالعاصمة: وصلنا لـ240 مترا وسينتهي أكتوبر المقبل

قال المهندس محمد خميس، أحد أعضاء الفريق ببناء البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، إن البرج الأيقوني، وصل حاليا لـ240 متر من الارتفاع، ومن المتوقع أن ينتهي المشروع في 31 أكتوبر 2021.

وأضاف "خميس"، خلال تقرير له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أن العمل يجري على مدار الـ24 ساعة، ولم يتوقف المشروع لحظة واحدة، والعمال موجودين بالموقع بشكل دائم ودوري: "هننهيه في الميعاد"، موضحا أن البرج سيكون نموذج للحضارة والتقدم في مصر، ويعطي إيحاء بالشموخ وقدرة الدولة المصرية، في تنفيذ المشروعات.

وأكد أن البرج الأيقوني، يضم مسطحات إدارية وفيه فندق 7 نجوم وبأعلى البرج منصة للمشاهدة، حتى يرى الزائرون مصر والعاصمة الإدارية الجديدة، وإجمالي المسطحات المبنية 267 ألف مسطح، يتكون من سور خرساني، وهيكل خارجي من الفولاذ، وأعمدة معدنيه تحيط بالبرج، ومستوحى من مسلة الأقصر، ويرمز للحضارة المصرية.