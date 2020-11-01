صور.. تشميع كافيهات ومطاعم بالمعادي بسبب الشيشة

قاد اللواء أحمد جودة، رئيس حى البساتين، حملة على الكافيهات والمقاهي بشارع النصر والمعادي الجديدة، لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومدى تنفيذ التعليمات التي أقرتها الدولة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1200 شيشة، وغلق 8 كافيهات بدون ترخيص وتعدٍ على الطرق.

واكد رئيس حي البساتين، غلق 3 مطاعم بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، وأبرزها عدم ارتداءالكمامة.

شعبة الدخان: 20 مليار جنيه خسائر متوقعة بسبب منع "الشيشة"

في سياق آخر، توقع إبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، تراجع حصيلة الدولة من الضرائب على منتجات الدخان والتبغ نتيجة استمرار منع الشيشة في المقاهي.

وقال رئيس الشعبة لـ"الوطن"، إن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الجاري تحصيل 65.8 مليار جنيه كضرائب من بند السجائر والدخان والمعسل، وكشف أن ثلث تلك الحصيلة تأتي من خلال مصانع المعسل، بينما تأتي النسبة المتبقية من خلال مبيعات السجائر.

وقال "الإمبابي"، إن مبيعات مصانع المعسل تراجعت بأكثر من 80% منذ شهر مارس الماضي، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي شملت إغلاق المقاهي ومنع تداول الشيشة.

وكان استطلاع رأي أجراه مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء كشف عن موافقة 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع "الشيشة" في المقاهي والكافيهات، في حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهي والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%.