للأسبوع الـ30.. استمرار منع "الشيشة" في المقاهي

على مدار ما يقرب من 30 أسبوع، منذ وصول جائحة فيروس كورونا إلى مصر، وإصدار العديد من القرارات بين إغلاق النوادي والمقاهي ووقف حركة الطيران وتعطيل الدراسة، اهتم عدد كبير من المواطنين بقرار "منع الشيشة"، الذي يتجدد الحديث عنه أسبوعيا.

وقبل ساعات، تم تأكيد استمرار المنع، حيث أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الشيشة ممنوعة في المقاهي، ولن يسمح بها في ظل انتشار فيروس كورونا، طبقا لتعليمات وزارة الصحة.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه على المواطنين إدراك مخاطر الشيشة حاليا، في ظل وجود فيروس كورونا، لذلك عليهم الحفاظ على سلامتهم وأسرهم، كون الشيشة من وسائل انتقال أى عدوى، وبالتالى غير مسموح بتداولها في المقاهي، حرصا على صحة المواطن.

"الشيشة" ممنوعة بأمر التنمية المحلية منذ مارس

وأشار إلى أنه في 16 مارس الماضي، أهاب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالمواطنين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، على رأسها التحذير من مخاطر تداول "الشيشة" في المقاهي والمطاعم والكافيهات، لعدم نقل فيروس كورونا فقط.

وعقب ذلك القرار، انطلقت العديد من الحملات التابعة للتنمية المحلية لضمان تنفيذه ومصادرة "الشيشة" المستخدمة بالمقاهي، وإغلاق الأماكن المخالفة، وإطلاق لجان لحظرها، فيما خصصت محافظتي القاهرة والجيزة أرقام للإبلاغ عن المقاهي التي توفر الشيشة للمواطنين.

شائعات عودة الشيشة

بعد 100 يوم من الغلق، فتحت المقاهي أبوابها للمواطنيني من جديد يوم 27 يونيو الماضي، لتنطلق عقب ذلك العديد من الشائعات بعودة الشيشة، وهو ما تنفيه الحكومة في كل مرة، بينما وفرت عدد من الكافتريات "الشيشة الإلكترونية" و"الشيشة التيك أواي" للتحايل على قرار الحكومة، وهو ما اعتبرته وزارة التنمية المحلية أمر مرفوض تماما ويعرض صاحب المقهى حال ضبطه إلى العقوبة من غرامة وإغلاق المقهى.

ورغم العودة التدريحية للحياة وتخفيف إجراءات كورونا، بمنتصف سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الاستمرار في حظرها الشيشة في المقاهي والكافيهات، حيث كشف استطلاع رأي أجراه مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن موافقة 93.6% من المواطنين المشمولين بالاستطلاع على استمرار منع الشيشة في المقاهي والكافيهات، في حين بلغت نسبة المؤيدين لغلق المقاهي والكافيهات عند منتصف الليل 81.4%.

وبعد أيام قليلة، تجددت الشائعات عن نية الحكومة عودة الشيشة، وهو ما نفاه سريعا المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بتأكيده أن الشيشة لن تُقدم في المقاهي أو الكافهيات في الوقت الحالي، ما لم يتم اكتشاف لقاح أو علاج للفيروس، حيث إن كورونا ما زال متواجدًا وهناك تسجيل لإصابات.

وفي نهاية سبتمبر أيضا تكررت مرة أخرى الشائعات، لينفيها مجددا سعد بأنه لا نية تماما في إعادة الشيشة لمخاطر الفيروس، واحتماليات ظهور موجة ثانية من كورونا.