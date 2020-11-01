السيسي للقائمين على مشروعات العاصمة الجديدة: نستلمها زي ما الكتاب بيقول

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، عدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها، ومعدلات الانجاز.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد خلال جولته حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة، مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشيوخ، وغيرها من مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس، على ضرورة مراعاة الالتزام الدقيق باجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على سلامة كل العاملين.

وتحدث أحد قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للرئيس السيسي، عن أحد المشروعات: "إن شاء الله على آخر السنة نكون مخلصنها بالكامل، رخام ووجهات وبنشطب من جوه على قد المحارة بس، كمان شغالين على الزراعة في ساحة الشعب، كل مكان نقدر نزرع فيه بنزرع فيه، كل اللي نقدر نشتغل فيه بنشتغل فيه".

فيما قال أحد المشرفين على أحد المشروعات: "عاملين برنامج زمني للانتهاء من الساحة 31 ديسمبر الجاري، هنكون خلصنا أعمال الساحة، والرخام، أما مركز مصر الثقافي الإسلامي فالخطة فيه ينتهي 1 مايو 2021، ومع التشطيبات يبقى منتصف العام المقبل".

ورد عليه السيسي: "يبقى خلص تمامًا، وده لازم يبقى جنب شغل الحكومة، مش هيبان ابدا الحاجات الرائعة اللي انتوا عملتوها دي إلا إذا كل الجهد اتوحد سواء إضاءة والطرق مع تخطيطها"، فيما قال أحد المشرفين على مشاريع العاصمة الإدارية الجديدة: "نسبة التنفيذ تتراوح ما بين 87.5% لـ95.5%، يعني المتوسط من 90 لـ91% نسبة التنفيذ".

ورد السيسي: "مبنى البنك المركزي هيخلص شهر 6-2021، كل ده يبقى خلصان نستلمه زي ما الكتاب ما بيقول، شدوا حيلكم".