الجمهور يحتفل بعيد ميلاد مدحت صالح في أولى حفلات "الموسيقى العربية"

قبل ساعات من بدء عيد ميلاده، يوم ٢ نوفمبر احتفل جمهور الإسكندرية، بعيد ميلاد الفنان مدحت صالح مع أول ظهور له على مسرح أوبرا سيد درويش في الإسكندرية ، في أولي حفلات مهرجان الموسيقية العربية الـ٢٩ .

وغني الجمهور happy birthday عيد ميلاد سعيد يا مدحت ، فيما رد عليهم مدحت "بحبكم.. وحشتوني".

وبدأ مدحت صالح في غناء اول حفلات الموسيقية العربية في دورته الحالية، عدد من الاغاني منها "ونبي يا جميل " .

انطلقت فعاليات مهرجان الموسيقى العربيه الـ29 في دار الأوبرا بمدينة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، وذلك لأول مرة منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان خلال في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر.

وتستضيف دار أوبرا الإسكندرية 7 حفلات لكبار النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم الفنان مدحت صالح، والفنان علي الحجار، والفنان محمد الحلو، والفنانة نادية مصطفى، والفنان أحمد إبراهيم، وعازف الكمان جهاد عقل، والفنان أحمد سعد، بالإضافة إلى نجوم دار الأوبرا المصرية.

وتقام الحفلات وفق إجراءات احترازية مشددة، من خلال استخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة للحضور، والحرص على دخول الجمهور بكل التدابير الوقائية اللازمة.

ويقام مساء اليوم أولى الحفلات الفنية للفنان مدحت صالح، بمشاركة عازف البيانو، عمرو سليم، ونجوم فرقة عبد الحليم نويرة، بقيادة المايسترو أحمد عامر.

كما يشارك نجوم فرقة عبد الحليم نويرة بتقديم باقة متنوعة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل، منها "سوق الحلاوة جبر"، و"لاموني الناس"، أداء محمد حسن، و"شباكنا ستايره حرير"، و"بكرة يا حبيبي"، أداء الفنانة أجفان، و"يا عيني على قلبي"، و"الهوا هوايا"، أداء الفنان وليد حيدر، و"هاقابله بكرة"، و"حيرت قلبي"، أداء الفنانة رحاب عمر.

وخلال الفاصل الثاني من الحفل، يلتقي جمهور الإسكندرية بفقرة فنية لعازف البيانو، الفنان عمرو سليم، يقدم خلالها "موسيقى بلاش عتاب" رائعة كمال الطويل، ثم فاصل غنائي للفنان مدحت صالح، الذي يقدم باقة من أشهر أعماله، بالإضافة إلى باقة مختارة من زمن الفن الجميل.

وذكرت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، أن الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تأتي تتويجاً لجهود الدولة في الحفاظ على استمرارية رسالة الإبداع والتنوير في مصر، وتُعد دورة استثنائية تعكس إصرار الوطن على تجاوز التحديات.

وأشارت إلى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، في جميع الفعاليات على مختلف المسارح.