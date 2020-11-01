صحة الشرقية: الطفل الذي عثر عليه بجوار مسجد ولد قبل 3 ساعات من إلقائه

قال هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الطفل الذي جري العثور عليه بجوار إحدى مساجد محافظة الشرقية قد تم إيداعه بإحدى المستشفيات ودخل إلى الحضانة وهو في حالة جيدة حالياً.

وأضاف "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الطفل وبعد فحصه تأكد أنه ولد منذ ما يقرب الثلاث ساعات، ومن ثم تم وضعه أمام باب مسجد.

وأوضح أن الطفل ومع تحسن حالته سيتم إيداعه إحدى دور الرعاية أو إيواء المشردين، بينما تقوم وزارة الداخلية بتفريغ الكاميرات المجاورة للمسجد للتوصل لهوية الشخص الذي تركه.