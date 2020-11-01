كيف تأثر سوق النشر بجائحة كورونا؟.. مؤتمر الناشرين العاشر يجيب

شهد مؤتمر الناشرين العاشر والذي تستضيفة الشارقة في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري في يومه الأول جلسة بعنوان "تسليط الضوء على النشر العالمي: البقاء والازدهار أثناء الوباء"، استضافة كلاً من ليزا ميلتون، ناشر تنفيذي في هارليكوين، هاربر كولنز، من المملكة المتحدة، ونيكولاس روش، المدير العام لدار "بيف" للنشر، في فرنسا، ورافي ديسي، الرئيس التنفيذي لشركة "دي سي بوكس" في الهند، وشريف بكر، مدير دار العربي للنشر والتوزيع، في مصر، لبحث سبل إيجاد آفاق واعدة تخدم الارتقاء بصناعة الكتاب، ودور وسائل التواصل في إيجاد فرص للحوار بين الناشرين.

وقال شريف بكر: "واجهنا بعض التحديات على صعيد النشر المحلي وهذا أمر متوقع خلال هذه الجائحة التي طالت الناشرين حول العالم، لكن يمكننا القول إنه يوجد الكثير من الآمال تلوح في الأفق، وما زالت الفرصة قائمة أمام جميع الناشرين لمواصلة العمل من أجل الارتقاء بهذا الواقع، فشبكة الإنترنت فتحت اليوم مجالاً حيويًا كبيرًا لتبادل المعارف والأفكار للنهوض بصناعة الكتاب".

ولفت "بكر"، إلى أن الجائحة ساعدت على إيجاد أفكار جديدة يمكن طرحها في الأسواق، والبحث عن سبل جديدة للارتقاء بهذا القطاع، مؤكداً أن إمارة الشارقة تشكل أملاً لدى الناشرين في إيجاد أول الطرق الإيجابية، لتعزيز واقع الكتاب المقروء والمسموع والمرئي.

فيما قالت ليزا ميلتون في الجلسة التي أدارتها جاكس توماس، مستشار دولي في صناعة الكتاب في المملكة المتحدة، إن الناشرين في هذا الوقت يسعون جاهدين من أجل تسهيل التواصل وتقوية القدرات بينهم وبين نظرائهم حول العالم، لما له من أثر على إزالة التحديات والمعوقات.

وأضافت: "شهد سوق الكتب الإلكترونية خلال الجائحة ازدهارًا كبيرًا، وحظى بانتشار وحضور كبيرين على المستوى العالمي، ما يحتم على الناشرين اليوم البحث عن سبل جديدة للترويج لأعمالهم، ومضاعفة العمل من أجل خلق آلية مبتكرة للوصول بالمعرفة لعقول القراء وتجاوز مختلف المعوقات".

من جهته، قال نيكولاس روش: "وصلت مبيعات قطاع النشر في فرنسا إلى أكثر من 550 ألف كتاب قبل انتشار الجائحة، والمكتبات كانت تكتظ بالرواد، لكن ما فرضته الجائحة أوقف هذا الحِراك، وخلال هذا الوقت من العام كانت أسواق الكتب تزدهر، لكننا نبحث إلى جانب الحكومات عن آلية للنهوض بواقع النشر، ونأمل من خلال هذه الملتقيات والمؤتمرات، التي تشكّل فرصة حقيقية لتبادل المعارف والخبرات بين الناشرين، أن تعود قطاعات النشر لنشاطها والوصول إلى آلية تخدم النهوض بهذا الواقع وزيادة المبيعات".

وأشار "روش"، إلى أن الناشرين في فرنسا قرروا إنتاج كاتولوجات رقمية لترويج أفضل للصناعات المعرفية، لافتًا إلى سعي دور النشر للاهتمام بترجمة الأعمال للغات أخرى، والوصول إلى مستويات عالية من إنتاج المؤلفات المترجمة بما يفتح أسواق النشر على واقع أكثر ازدهارًا وتطورًا.

بدوره قال رافي ديسي: "ما قمنا به خلال الجائحة جهد كبير لإيصال الكتاب للناس، حيث يوجد في الهند الكثير من التنوع على صعيد العناوين، ولأننا حرصنا على تجاوز هذه التحديات أطلقنا تطبيقًا ذكيًا قام بتحميله نحو 65 ألف شخص، وعقدنا تعاونات مع شركات كتب صوتية ما منح سوق النشر المحلي دفعة قوية للخروج من الأزمة التي سببها الوباء".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "دي سي بوكس" في الهند، أن الطرق المبتكرة للترويج للكتب ساهمت في مواصلة عمل القطاع بالرغم من التحديات المحيطة، مشيرًا إلى وجود الكثير من الأفكار والرؤى المستقبلية للخروج بنتاج جيد لمواصلة الأعمال.