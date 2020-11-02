"كيف تنسى حبيبك في 6 دقائق؟".. كتاب للتعافي من التجارب العاطفية

يقدم الكاتب محمود إمام كتاب "كيف تنسى حبيبك في 6 دقايق" وسيتم إطلاق الكتاب على المنصات الإلكترونية المجانية، ليصل إلى شريحة أكبر من القراء.

وأوضح: الكتاب بشكل مختصر للتعافى من بعد الارتباط، قررت أكتب كتاب لمعالجة المنفصلين حديثاً، لأن تجربة الانفصال عن الحبيب تجربة قاسية ومؤلمة للطرفين، ويكون المنفصلون بحاجة حقيقية لعلاج، أنا بقوم بدور مساعد لصاحب التجربة للوصول إلى مرحلة التعافي من التجربة المؤلمة.

وأضاف محمود إمام لـ"الوطن": الكتاب غير نمطي، ومكتوب بلغة بسيطة تشبه لغة الحوار، حتى لا يشعر القارئ بوجود حواجز، مشيراً: لا أقدم نصائح تقليدية مباشرة للقارئ، لكن أبدأ معه على غرار الدردشة وتقديم وصفة القارئ، وأقوله اعمل فنجان قهوة، وخد منديل، وامسح دموعك، وابعد عن الناس التي تتغذى على أوجاعك دون تفكير، بصرف النظر على العشرة وطول المعرفة.

وسيكون المطلوب هو التركيز على حقيقة "اللي قالك بحبك"، لأن من قال بحبك وخدع لا يستحق هذا الحب.

يشار إلى أن محمود إمام؛ كاتب روائى من مواليد القاهرة، صدر أول أعماله الروائية «المنكود» عام 2013، وثانى اعماله «السرب» نهاية عام 2015، وتحولت «الجلسة التاسعة» إلى عمل فنى مسرحى، وتم تكرمه في المركز الكاثوليكي للسينما عن أعماله الروائية وتم عرض مسرحية الجلسة التاسعة .