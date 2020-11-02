"الجينوم المصري" يعقد اجتماعه الأول برئاسة وزير التعليم العالي

عقد مجلس برنامج الجينوم المصري بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اجتماعه الأول برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ورحب الوزير بأعضاء المجلس من القامات المصرية في الداخل والخارج وعرض برنامج الجينوم المصري وأهدافه وارتباطه بخطة الدولة وأهميته في الطب الشخصي والدقيق والعلاج الجيني، والصيدلة الجينية وخطة الوزارة لتوجيه برامج بناء القدرات المتوفرة بالإدارة المركزية للبعثات لتلبية إحتياجات برنامج الجينوم المصري من التدريب المتخصص في أفضل المدارس العلمية فى الخارج والإطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

وشرح رئيس الأكاديمية البرنامج تفصيلا وخطة العمل المقترحة خلال خمس سنوات وحجم الدعم الذى ستوفره الوزارة من خلاتل الأكاديمية لهذا البرنامج والذى يصل إلى مليار جنيه مصري من مخصصات الأكاديمية وبدون تكلفة الدولة أعباء إضافية، على أن يتم تدبير مليار جنيه أخرى من خارج موازنة الأكاديمية، وبعد ذلك عرض الدكتور خالد عامر مدير مركز الطب التجديدي "الجهة الفائزة بإدارة التحالف طبقا لنتائج التقييم الفنى" البنية التحتية المتاحة لدى المركز والمخصصة للمشروع ونظام إدرة البحوث المقترح.

ووافق المجلس على خطة البرنامج المطروحة من قبل الأكاديمية وثقتهم في إمكانات مركز الطب التجديدي وقدرته علي قيادة برنامج قومي في حجم برنامج الجينوم المصري وقدرة الأكاديمية ومجتمع البحث العلمي المصري على تنفيذ البرنامج فى خمس سنوات فقط علما بإن فك شفرة الجينوم، والتي أعلن عنها في 2003 استغرقت 13 عاما، ويرجع ذلك إلى التقدم التكنولوجى المذهل فى هذا المجال حاليا، وكلف المجلس إدارة الأكاديمية بتوفير كل الدعم المادى والفنى اللازم للبدء فى التنفيذ فورا.

وأعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن سعادتها بتعاون كل مؤسسات الدولة في هذا المشروع القومي المهم، مشددة على ضرورة توفير الدعم اللازم للمشروع لتحقيق أهدافه.

وأكدت زايد دعم وزارة الصحة للبرنامج، ووعدت بتقديم أي تسهيلات مطلوبة من الوزارة لتحقيق النجاح لهذا البرنامج، مضيفة أن هذا يخدم خطة وزارة الصحة والتى أطلقت برامج قومية هامة فى مجال التجارب السريرية.

وأشاد الدكتور هشام صادق عضو المجلس ورئيس أقسام القلب في جامعة ساوث ويست، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق مثل هذا البرنامج وأشار سيادته إلي الأثر المنتظر لهذا البرنامج علي الرعاية الصحية في مصر وضرورة أن تكون هناك خطة واضحة للاستفادة من مخرجات المشروع.

وأعرب الدكتور مجدي يعقوب عن ثقته في توافر الكفاءات المصرية القادرة على إدارة البرنامج، وتحقيق أهدافه بسواعد مصرية، وأن هذا البرنامج سوف يساعد علي بناء القدرات لدي شباب الباحثين المصريين في عدة مجالات مثل المعلوماتية الحيوية وغيرها.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة علي أهمية البدء الفوري في المشروع وضرورة تضافر الجهود من كل مؤسسات الدولة لتوفير سبل النجاح لهذا البرنامج القومي، وأن مجلس الجينوم المصري هذا بما يضمه من كفاءات عالمية قادر على متابعة التنفيذ وتذليل الصعاب وتمنى ألا يكون للبرويقراطية دور في تعطيل المشروع.

وأكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني، دعم الجامعة للبرنامج وسعادته بالمشاركة فى هذا البرنامج الوطنى وضرورة أن يتم تكوين فرق بحثية من الشباب المتميز فى هذا المجال من الجهات المشاركة، كما أكد الدكتو أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة على بناء القدرات والبناء على المشروعات الجارية.

وشدد الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور هشام جابر القائم بعمل رئيس جامعة الأسكندرية عن سعادتهم للمشاركة في هذا البرنامج القومي وتعهدهم بتوفير كل ما تحتاجه الفرق البحثية التابعة لهم ووضع كل الإمكانات المتوفرة لدي مؤسساتهم في خدمة البرنامج.

واختير الدكتور سامح سرور المشرف على قطاع المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ليكون أمينا لمجلس الجينوم المصري.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة، ومقرر مجلس الصحة بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، واللواء دكتور خالد عامر مدير مركز الطب التجديدي بوزارة الدفاع، ورؤساء جامعات عين شمس والمنصورة والإسكندرية، والمركز القومي للبحوث، ونائب وزير الآثار، ولفيف من العلماء في المجال من مصر وأمريكا ومساعدي رئيس الأكاديمية للمجالس النوعية والعلاقات العلمية والثقافية وممثلي الجهات الرقابية.