الأول سقط والثاني لم يرد.. ضحايا طفل المرور بين الصمت وحفظ الكرامة

لا صوت يعلو فوق صوت واقعتي طفل المرور، مقطعا الفيديو اللذان انتشرا كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، ظهرت معهما موجة ضخمة من الاستياء والتضجر من قبل مستخدمي "السوشيال ميديا"، الذي لم يوافقوا على إهانة رجلين من المرور على يد طفل في عمر أبنائهما.

ردود أفعال رجلي المرور أمام سخرية الطفل في الواقعتين اختلفت عن بعضهما، وجاء أمين الشرطة في الفيديو الأول مطالبا بحفظ كرامة مهنته وحقه في الاطلاع على رخص السيارة، أما الثاني فلم يدر ما يحدث له، وأنه أمام إهانة من طفل يصوره في فيديو وينشره عبر صفحته الخاصة، فاكتفى بابتسامة، وترك الطفل يمر بسلام.

في الفيديو الأول للطفل، يظهر أمين الشرطة متحدثًا إليه ويطلب منه الرخص، "رخصك فين يا حبيبي؟"، ليرد عليه الطفل بسخرية "إنت إزاي تعمل لي كده متحطش إيدك عليا، فين الكمامة بتاعتك، ابعد وشك عني بقا أنا معيش رخص"، وفي أثناء محاولة رجل المرور لحفظ كرامته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرك الطفل بالسيارة وصدم قدم رجل المرور الذي حاول إيقافه قبل أن يسقط أرضًا، وسط ضحكات أصدقاء سائق السيارة.

في الفيديو الجديد الذي ظهر مؤخرًا، تحدث الطفل لرجل مرور آخر بطريقة لا تليق، خلال قيامه بمهام عمله، قائلا: "خد يا ابني، بتعمل إيه هنا؟"، ليرد شخص آخر داخل السيارة موجهًا حديثه لأمين الشرطة: "سيادة المستشار ده"، لتتعالى ضحكات السخرية من أصدقائه، بينما لم يحرك الأخير ساكنًا واكتفى بالصمت.

رواد مواقع التواصل انتفضوا لحق رجلي المرور الذين لم تصدر منهما أي أفعال مخالفة أو لا تحترم الخصوصية، واحتفظا بأخلاق مهنتهما فكان الرد على ذلك إهانتهما من طفل يريد إضحاك أصدقائه على حساب كرامة غيره.

أمني: يحق لأمناء الشرطة إقامة دعوة قضائية

ومن جانبه، قال مصدر أمني، إنه يحق لأميني الشرطة إقامة دعوة قضائية ضد الطفل من أجل حفظ حقوقهما، ورد الإهانة التي تعرضا لها من طفل في عمر أبنائهما، بعد أن نشر الفيديو على السوشيال ميديا

وأضاف أن الطفل سخر من أميني الشرطة وتهكم عليهما في الفيديوهين وصورهما دون علمهما بصورة تقلل من شأنهما، كما كان قاب قوسين أو أدنى من دهس أحدهما، وتسبب في إلحاق الضرر بقدمه، وهي تهم يعاقب عليها القانون.

وقررت النيابة العامة، تسليم طفل المرور لأسرته، وتغريم مالك السيارة (صديق والد الطفل) 10 آلاف جنيه بتهمة تعريض طفل للخطر.