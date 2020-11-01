"الصحة": 65% من إصابات كورونا آخر شهرين ربات بيوت ومتقاعدين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا كانت قليلة، ومن المتوقع أن تزداد في محافظات الموجة الأولى الأكثر حضر، وهي "القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة".

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن الوزارة أجرت دراسة لتحليل الوظائف التي يكون أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالمرض: "في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين وجدنا أن 65% من إصابات مصر ما بين ربة منزل وشخص لا يعمل والمتقاعد، لأنهم يبقون في المنزل أكبر فترة ممكنة أو يقومون بزيارات أسرية أو يذهبون إلى أماكن مغلقة".

وتابعت: "يلي هذه الفئات الثلاث الأطقم الطبية والموظفين، لكن في آخر شهرين فإن نسب هذين الفئتين متقاربة، وهو ما يعني أن الأطقم الطبية تلتزم بكل الإجراءات الاحترازية لحماية أنفسها وأشكرهم وأثني على مجهودهم التاريخي، وأشكر وزير المالية الذي أصدر تعليماته بصك عملة تذكارية لتخليد جيش مصر الأبيض ورئيس هيئة البريد الذي يصدر طابعًا تذكاريًا لهذه المناسبة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 99 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99452 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.