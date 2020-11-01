مساء DMC يخصص فقرة حوارية عن نجوم ورشة "ابدأ حلمك"

استضافت الفقرة الحوارية لبرنامج "مساء DMC"، مدير مشروع ورشة ابدأ حلمك، وعدد من القائمين عليه.

قال هشام عطوة، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشرف العام على المشروع، إن مشروع "ابدأ حلمك"، تم إطلاقه من قبل البيت الفني للمسرح بالقاهرة، بإشراف وزير الثقافة، أعقب ذلك قرارها على نشر ذلك المشروع على مستوى كل المحافظات، وحاليا امتد المشروع ليصل لمحافظات أسيوط والشرقية والفيوم.

فيما قالت سيلينا سمير، أصغر طفلة بالمشروع، خلال استضافتهم بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنها قامت بالتمثيل في الكنيسة والمدرسة، عندما كانت بسن الـ7 سنوات، ونجحت في حصد عدد من الجوائز خلال تلك الفترة، موضحة أنها من محافظة أسيوط ونجحت في الحصول على المركز الأول للتمثيل لعامان متواليان في أحدى مسابقات الكنيسة.

وقال ضياء مكاوي، مدير عام ثقافة أسيوط، أن الطفلة سيلينا دائما ما تأتي للمشروع لتلقي التدريبات وتم إجراء اختبارات خاصة بها، موضحا أن المشاركين في المشروع دائما ما يمكثون فيه لفترات طويلة ودائما ما يظهر عليهم الصبر والمثابره، وهو ما يجدونه من حب للمشاهدين فيهم خلال عروضهم.

فيما قال أحمد طه، المخرج المسرحي والمدير الفني على المشروع، إنه ما يقرب من 700 متدرب تقدموا للمشروع، وفيه تم اختيار 60 متدرب منهم وخضعوا لفترة تدريب 6 أشهر، حيث تم التأجيل خلال فترة الحظر بسبب كورونا ومن ثم تم إعادة الفتح مرة أخرى مدة شهر ونصف لتدريب على العرض المسرحة الختامي الأخير.

وقال مناضل عنتر، مدرب الإداء الحركي ومصمم رقصات بالمشروع، إن العاملين على المشروع مؤمنين بشكل مستمر على أهمية المشروع ويتم تدريب الأشخاص بشكل أكاديمي ومنهجي: "الرقص طاقة، وبحب الناس ودي الطاقة اللي بتوصلي ، وبعد فترة قدرنا نفك الكسوف".

وقالت مدونا هاني، أحدى المشاركات بورشة أبدا حملك، إنها وخلال مرحلة الطفولة كانت تقوم بالتمثيل في الكنيسة وعندما لاحظوا أهلها كفائتها في ذلك المجال سعوا دائما إلى تشجيعها لاستكمال مسيرتها فيه.

وقالت الفنانة أية عمار، إن والدتها ساعدتها في خوض غمار التمثيل، وذلك لما وجدوه فيها من إمكانيه لأن تصبح نجمه وسعيها الدائم للتفوق في هذا المجال.

بينما أوضح الفنان محمد يسري، أن عمله في ورشة "أبدا حلمك" كان يؤثر على مناحي أخرى في حياته، وذلك لمكوثه 8 سنوات في الكلية للدراسة: "مكنش بسبب المسرح، كان عندي شوية مشاكل واستغليت ده أني اشتغل في مسرح الجامعة وقصور الثقافة، ولحد النهاردة مبطلتش يوم".

وأكد الفنان أحمد مختار، أن والديه كانوا دائمي التشجيع له منذ أن كان طالبا في مرحلة الثانوية العامة، ويقوم بتقليد مختلف الأصوات الخاصة بالفنانين.