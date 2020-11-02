اليوم.. "الأسنان" تسلم التعليم العالي التوزيع الجغرافي وأعداد أعضائها

قال الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، إن وفدا من نقابة أطباء الأسنان ممثل في الدكتور حسين عبد الهادي أمين صندوق النقابة، والدكتور مجدي بيومي مقرر لجنة القيد بالنقابة، سيلتقي اليوم الإثنين مع مساعد وزير التعليم العالي، الدكتور حسام عبدالغفار لعرض البيانات المطلوبة بشأن بيانات أطباء الأسنان وتوزيعهم على مستوى الجمهورية حتى تساعدهم في الدراسة التي تعمل الوزارة على وضعها للتركبية السكانية واحتياجات الأطباء خلال لـ30 سنة المقبلة.

نقيب الأسنان: التعليم العالي تضع خطة للتركيبة السكانية واحتياجات الأطباء لـ30 سنة

وأضاف نقيب أطباء الأسنان في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة التركيبة السكانية واحتياجات أطباء الأسنان خلال الـ30 سنة المقبلة، وبدأوا بالفعل تخفيض الأعداد المقبولة في الجامعات الحكومية والخاصة، بنسبة 33%، وخفضوا أعداد الكليات الخاصة بنسبة 25%، والعام الحالى تم تحديد أعداد القبول، مشيرا إلى أنه في جامعة الجلالة مثلا لم تقبل إلا 150 طالبا من إجمالى 6 آلاف طالب متقدم للجامعة، لذلك طلبت الوزارة من النقابة أن تمدها بقاعدة بيانات الأطباء على مستوى الجمهورية، وتوزيعاتهم، حتى يتم مراعاتها في خطتهم".

وأكد أن هناك تكدسا لأطباء الأسنان في عدد من المحافظات المعينة أولها القاهرة ثم الجيزة وتليها الغربية، مضيفا: "فمثلا القاهرة بها 19 ألف طبيب أسنان، فمعظمم خريجي هذه المحافظات يعانون من قلة الشغل بعد التخرج، وبدأنا نصل إلى مرحلة بطالة بين أطباء الأسنان".

وتابع: "فمثلا عندما نشرنا المقترح بإنشاء مدرسة لمساعدين أطباء الأسنان مثل الممرضة وجدنا اعتراضا من الخريجين الجدد، وقالوا بعد ما تعملوا مدرسة وتخرجوا الناس دي احنا هانشتغل ايه احنا حاليا بنشتغل هذه الشغلانة".

وأوضح أن المشكلة الأساسية تكمن في التوزيع، نتيجة التكليف في محافظات بعيدة، ويعود الطبيب للمحافظة الخاصة به، متابعا: "لكن بالرغم من ذلك مازلنا في مرحلة الأمان بالنسبة لعدد الأطباء مقارنة بعدد السكان".