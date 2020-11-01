وزيرة الصحة: ثلث إصابات كورونا في مصر فوق سن الخمسين

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن نصف إصابات فيروس كورونا في مصر فوق سن 35 عامًا، منهم 30% فوق سن الخمسين، أي أن ثلث إصابات مصر فوق سن الخمسين، وذلك وفق نتائج أظهرتها الدراسة التي أجرتها الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن 80% من إصابات مصر بفيروس كورونا فوق سن 25 عامًا، لافتةً إلى أن الفئة العمرية من (0 إلى سنتين) تبلغ 4.%، أما الفئة العمرية من 2 إلى 5 سنين فتبلغ الإصابات فيها 2.% و (5 إلى 15 سنة) تبلغ 1.1%.

وتابعت: "الولاد في المدارس محميين وليهم طبيعة خاصة، وحللنا النصف الأول من شهر أكتوبر والنصف الثاني من نفس الشهر لدراسة تأثر نسب الإصابة بين الأطفال بالعودة إلى المدارس ووجدنا أن النسبة لم تزد".

وأشارت، إلى أن وجود الطفل في المدرسة سيكون خطرًا على الآخرين بأن يكون الأطفال حاملين للفيروس: "الأطفال في العالم كله وليس مصر فقط هم الأقل إصابة بالمرض"، مشددة على أن أي شيء متعلق بإغلاق الدراسة ليس متعلقًا بالوزارة وحدها، لكنها تكون مرتبطة بقرار لجنة الأزمات التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ويجري التشاور فيه من قبل كل الوزراء.

وواصلت: "فرضية غلق المدارس مبقتش مقبولة أبدًا، والإغلاق الشديد المؤدي إلى تجاهل برامج التطعيمات في العالم أمر مش مقبول، لأن الوفيات الناجمة عن الإصابة بالأمراض المزمنة زادت بمقدار 4 أضعاف السنوات السابقة والانتحار نتيجة العوامل النفسية والعنف الأسري زاد بشكل كبير جدًا والعالم يشهد موجة شديدة جدًا في الإصابات".