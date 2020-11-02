نقابة المعلمين: نشكر القيادة السياسية على دعمنا وتحسين أوضاعنا

عبر إبراهيم شاهين، وكيل النقابة العامة للمعلمين، عن سعادته بإقرار زيادة 50% من قيمة بدل المعلم بما يتراوح من 75 جنيها لـ 180 جنيها وفقا للمستويات الوظيفية للمعلمين، قائلا إن القرار يؤكد تقدير مطالب المعلمين، لافتا إلى أن القيادة السياسية أول من اهتم بالأمر وأعطت الضوء الأخضر للحكومة في صورة مشروع قرار بقانون أثلج صدور المعلمين.

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن بند الزيادات لم تنل بند واحد ولكن 3 أو 4 بنود إضافة لصندوق لرعاية المعلمين ماديا وأدبيا وماليا، لافتا إلى أن الحزمة شملت العديد من الجوانب وأعطت الانطباع الطيب لدى المعلمين أن هناك من يقدر عملهم، ولاول مرة يكون هناك اهتمام شخصي من قبل رئيس الجمهورية بملف تحسين أجور المعلمين بشكل علني، والبعض كان يتشكك في تجاوب الحكومة السريع للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار إلى أن الزيادة من مجمل المرتب الحالي تعتبر زيادة معقولة ويقدرها المعلم في ظل ظروف فيروس كورونا، وما تبعها من تكلفة مالية وتوقف عجلة الانتاج والاقتصاد في العالم، لافتا إلى أن النقابة تدعو كل المعملين لأن يكون رد الجميل بمزيد من البذل والعطاء والجهد وأن يكونوا عجلة منتجة في تطوير العملية التعليمية.

وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم كشف لـ"الوطن"، إن الزيادة المرتقبة في رواتب المعلمين، ستحدث بداية من شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتحسين أحوال المعلم خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية محمد معيط، أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهرى يبلغ 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألف من باقى العاملين.

وأشار، إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل 6.6 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وأكد "معيط"، أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، موضحًا أنه سيتم البدء في صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.

وأشار وزير المالية، إلى أن ذلك جاء بناء على التوجيهات الرئاسية مع وزارة التعليم وتم تحديد عدد من العناصر منها بدل المعلم وسيتم زيادته بنسبة 50% يستفيد 1.4 مليون معلم.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.

وسأل الدكتور على بعد العال خلال أخذ الموافقة على مشروع القانون: "مين اللى مش موافق على القانون ولم يرفع أحد يده؟، فعقب عبد العال قائلا: لا يوجد".

وتضمن القانون حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابى وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.