شوقي يهنئ المعلمين بالزيادات: خطوة طال انتظارها.. تستحقون أكثر من ذلك

هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، المعلمين في كل أنحاء الجمهورية، على إقرار مجلس النواب حزمة من المزايا المالية الجديدة، يستفيد منها 2.1 مليون معلم، سواء في التعليم العام أو الأزهري، وكذلك الإداريين بالتعليم العام، "دي خطوة طال انتظارها لأسباب كلنا عارفينها".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على شاشة "DMC"، أن المبلغ الذي استطاعت الدولة توفيره من الميزانية لهذه الحزمة المالية الجديدة، يُقدر بحوالي 6.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينيه لعمل هذه الحزمة، وهذا يستحق عليه شُكر الدكتور محمد معيط وزير المالية ومجلس الوزراء.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن تلك الإجراءات ليست كافية كون المعلمين يستحقون أكثر من ذلك بكثير، "هنعمل كده وأحنا ماشيين، لكن الحزمة اللي تمت الموافقة عليها النهاردة متوسط الزيادة الشهرية النهائية أي مجموع كل الزيادات (المعلم المساعد حوالي 390 جنيه، وكبير المعلمين 630 جنيه) بخلاف حافز الإدارة المدرسية".

وتابع: "لو كان كبير المعلمين مدير مدرسة هياخد الزيادة 630 جنيه وعليهم 250 جنيه، يعني حوالي 880 جنيه، دي زيادة الحقيقة معقولة جدا في ظروف اللي احنا عايشنها، وتأثر الاقتصاد بفيروس كورونا المستجد".