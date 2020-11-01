"تعليم النواب" عن قانون تحسين أوضاع المعلمين: "أول الغيث قطرة"

وجه عبدالرحمن بُرعي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر للقيادة السياسية، على الاهتمام بدخل المعلم وراتبه، وذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة.

المختص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، القانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاته، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، فيما تم تأجيل أخذ الموافقة النهائية على القانون لجلسة قادمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن الأساسي الخاص بالمعلمين متوقف على عام 2014، لكن الزيادة في مرتبهم كانت ضئيلة خلال السنوات الماضية دون وجود أي حوافز إضافية، لكن التعديل الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم يعتبر بداية شبه مقبولة: "ننتظر المزيد كما وعدتنا لجنة الخطة والموازنة، أنه جرى أخذ جزء من ناتج تقنين الأراضي لزيادة رواتب المعلمين".

وتابع: "بالنسبة إلى الإداريين بداية من منصب مدير المدرسة ووكيله تم اعطاء حافز إضافي لهم، فقد كان هذا الحفز موجودًا من قبل لكنه توقف، وعمومًا فإننا نعتبر أن أول الغيث قطر والبداية المقبولة وننتظر مراحل أخرى بنفس المستوى".