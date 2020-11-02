مصدر أمني ينفي انفجار قنبلة بحدائق المعادي: ماسورة غاز

نفى مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة ما تردد عن انفجار قنبلة بشارع أشرف حافظ بمنطقة حدائق المعادي التابعة لدائرة قسم شرطة دار السلام.

وأضاف المصدر أن ما حدث هو انفجار ماسورة غاز، ما أدى إلى إصابة شخص في شقة بالطابق الأرضي، وانتقلت إلى مكان البلاغ 8 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحادث، وتم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة وحرر محضر وجارٍ اتخاذ اللازم من الجهات المعنية.

كانت شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بسماع دوي انفجار بمنطقة حدائق المعادي، وبالانتقال تبين انفجار ماسورة غاز بالطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابة حارس العقار، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا عن المنطقة كما تم إخلاء العقار من السكان، ونجحت الشرطة فى فصل الكهرباء والغاز عن المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.