مصرع 6 أشخاص وإصابة 2 في انفجار "جركن بنزين" بالمنيا

شب حريق هائل بقرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوي محافظة المنيا، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، وإصابة 2 آخرين، وذلك بسبب انفجار "جركن بنزين" في المنزل، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وسيارتين إسعاف، تحرر محضر وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مساعد أول وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإنفجار داخل منزل وأسفر عن مصرع 6 وإصابة 2 آخرين، انتقل الرائد أحمد رأفت رئيس مباحث المركز وقوات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة أهالي قرية الشيخ عبادة، وتمكن الأهالي من استخراج طفلين مصابين بحروق من الدرجة الثانية.

وتبين تفحم المنزل بالكامل، وأسفر عن مصرع 6 من أسرة أولاد فاروق، وتحرر محضر اللازم.

وقال شهود عيان، إن سبب الحريق انفجار "جركن بنزين"، كان موجود بالمنزل، ما أدى إلى اشتباك، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.