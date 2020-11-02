رئيس جامعة جنوب الوادى: التزمنا بالقوانين في تعيين أوائل "إعلام"

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة التزمت بصحيح القانون واللوائح المنظمة لتكليف المعيدين بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا، ولا توجد أى تجاوزات فى التعيينات كما يردد بعض الطلاب الخريجين للحصول على مكتسبات ليست من حقهم.

وأوضح " غرباوي" في بيان صحفي أن الجامعة قامت بتكليف عدد ١٠ معيدين من خريجى العام ٢٠١٨ بكلية الاعلام، منهم ثلاث معيدين بقسم الإعلام الالكترونى، وثلاثة بقسم الإذاعة والتليفزيون، وثلاثة بقسم الصحافة، وواحد فقط بقسم العلاقات العامة.

وكشف " غرباوى" أن الخطة الخمسية لخريجى العام ٢٠١٩ كانت تشير إلى تعيين ٦ معيدين، بواقع ثلاث معيدين بقسم الإعلام الالكترونى، ومعيد واحد بكل قسم من الأقسام الأخرى، إلا أن هذه الخطة تم رفضها من التنظيم والإدارة بسبب محدودية أعداد الطلاب بكلية الإعلام مقارنة بأعداد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبناء عليه تم تعديل الخطة لتصبح تعيين الأول من كل قسم بكلية الإعلام، وعليه تم توفير أربع درجات للكلية، ونظرا لقرار محكمة القضاء الإدارى باعتبار أن ترتيب الخريجين يكون على مستوى القسم أو الشعبة فى الكليات ذات الشعب الكثيرة أو الأقسام المختلفة، فقد تم ترشيح الأول على كل قسم ولم نتجاوز أى طالب فى تكليف الأوائل، وعليه من يعتقد أن له ثم حق قد تم تجاوزه اللجوء إلى القضاء.

وكان مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الودى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، بدأ مجموعة من الدورات التدريبية لتأهيل فريق عمل معايير الاعتماد بكليات الجامعة ومعاهدها وذلك في الفترة من 31/10 حتى 19/11 /2020

وأكد الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بجامعة جنوب الوادي بأن هذه الدورات التي يبلغ عددها 12 دورة تضم 40 متدرب في الدورة الواحدة إنما تهدف الى رفع كفاءة أعضاء الفرق الفنية بوحدات ضمان الجودة بكليات ومعاهد الجامعة وذلك لاستيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي لتكوين أكبر عدد من كوادر الجودة لكليات الجامعة مما يسهم في سرعة تأهيلها للاعتماد.

وأضاف مدير مركز ضمان الجودة بان مثل هذه الدورات تهدف أيضاً الى تقديم الدعم الفني لوحدات ضمان الجودة لكليات ومعاهد الجامعة لرفع كفاءة نظم الجودة الداخلية بها وقدم الشكر لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة على دعمهم المتواصل لمركز ضمان الجودة