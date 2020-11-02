وزير التعليم: مستعدون للموجة الثانية من كورونا.. وإلغاء الدراسة مستحيل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة مستعدة تمامًا للموجة الثانية من فيروس كورونا حال حدوثها في الشهور المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية لديها تعليمات من الوزارة بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت التعليمية والمدارس، للحد من انتشار الفيروس.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إن حماية التلاميذ بمختلف الصفوف الدراسية من أهم أولويتنا، ونعمل دائمًا لتقديم تعليم متميز عالي الجودة لجموع الطلاب، موضحًا أن هناك سيناريوهات عديدة سيتم تطبيقها في الحال حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وأكد أن فكرة إلغاء العام الدراسي الجديد 2020-2021، بسبب جائحة كورونا مستحيل، كما أن جميع امتحانات النقل والشهادات ستعقد فى مواعيدها المحددة.

وأوضح وزير التعليم، أن نسبة حضور التلاميذ بالمدارس مرتفعة للغاية تزامنًا مع الأسبوع الثالث من بدء العام الدراسي الجديد، كما أن مجموعات التقوية تسير بشكل منضبط، ولم تُرصد أي مشكلات ناتجة عنها، مشيرًا إلى أن جميع المدارس تطبق الحضور والغياب منذ اليوم الأول من الدراسة.

وذكر الوزير أنه تم توجيه المدارس بتسليم الطلاب للكتب، حتى ولو لم يسدد ولي الأمر أي أقساط للمصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وأشار "شوقي"، إلى أن الوضع بجميع المدارس على مستوى الجمهورية ممتاز، ويسير كما جرى التخطيط له، وهناك متابعة دائمة في المدارس، للتأكد من انتظام اليوم الدراسي وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، موضحًا أن هناك التزامًا كاملًا من المعلمين والتلاميذ بالضوابط والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومي على مدار اليوم الدراسي.

ونوه "شوقي" إلى أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية، بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متوازٍ مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعي لتسيير الأمور بشكل تدريجي ومتوازن، موضحًا أن العام الدراسي الجديد الاستثنائي سيمر رغم التحديات الصعبة.