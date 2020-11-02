أخصائي أمراض صدرية: الموجة الثانية من كورونا ستكون في مصر خلال أسبوعين

كشف الدكتور عبد المنعم حميد، الاستشاري الصدري في باريس، عن شكل الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، قائلا: "ستكون أشد وأسرع في عدد الإصابات وقلة في الوفيات"، مرجحا أن تكون في مصر خلال أسبوعين.

وأكد "حميد" في تصريحات لـ"الوطن" أن أعراض الموجة الثانية لفيروس كورونا، التي بدأت في أوروبا، منذ فترة، لا تختلف حتى الآن عن مثيلتها في الموجة الأولى، مشددا على أن تزايد أعداد الإصابات وسرعتها سيصاحبه لحسن الحظ قلة في الوفيات.

وقال الدكتور عبدالمنعم حميد، إن أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس كوورنا، الفئة العمرية من 30 حتى 50 عاما، مشيرا إلى أن نسبة إصابات الأطفال قليلة كما كانت في الموجة الأولى.

وحول موعد الموجة الثانية في الشرق الأوسط ومنها مصر، قال "حميد" إنه يرجح أن تكون في خلال أسبوعين من الآن، مؤكدا أنه لا يوجد دواء أو عقار حتى الآن مضاد للفيروس.

وطالب الاستشاري الصدري، المواطنين حول العالم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وعدم التهاون في مواجهة الفيروس.

وسجلت وزارة الصحة المصرية أمس، 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب وفاة 12 حالة جديدة.

وارتفع إجمالي العدد الذي سجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، 107736 حالة، من ضمنهم 99555 حالة شفيت، و6278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت عددا من وسائل التواصل؛ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.