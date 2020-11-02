بعد إصابة 49 طالبا.. "الصحة" تصدر 11 نصيحة لتجنب عدوى كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات فى خطتها الوقائية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لحماية الأطفال من التعرض لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد جددت الوزارة بث هذه النصائح مرة أخرى خاصة بعد تداول أحاديث عن إصابة بعض الطلاب بالفيروس، تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن" فى نقاط هذه النصائح..

- تخصيص زجاجة مياه للطفل مع التأكيد عليه بعدم تداول استخدام الزجاجة مع زملائه في المدرسة.

- تخصيص كيس بلاستيكي للسندوتشات والتخلص منه بعد استخدامه مرة واحدة.

- التنبيه على الطفل بغسل يديه بالمياه والصابون جيدا قبل تناول الساندوتشات الخاصة به، وحال عدم توافر المياه والصابون يمكن إمداده بكحول لفرك يديه جيدا.

- يجب أن يرتدي الطفل الكمامة طوال فترة تواجده في الفصل.

- يجلس الأطفال على مسافات متباعدة، وينبه على الطفل بعدم جلوسه ملتصقا أو مجاورا لزملائه في الفصل الدراسي.

- يسمح للأطفال بالخروج بين الحصص الدراسية وخلع الكمامة لمدة ثوان في الهواء الطلق، خاصة مع صعوبة أن يظل الطفل بالكمامة طوال اليوم الدراسي.

- فتح النوافذ داخل الفصول الدراسية للتهوية الجيدة.

- بمجرد وصول الطفل للمنزل يتم وضع الحذاء الخاص به على باب المنزل لحين تعقيمه.

- يتخلص الطفل من كمامته فور وصوله للمنزل، من خلال تخصيص سلة مغلقة للكمامات بجوار باب المنزل.

- يتخلص الطفل من ملابسه داخل الحمام والاستحمام قبل تجوله داخل المنزل.

- حال ظهور أعراض على الطفل مثل مغص في المعدة مصاحب للإسهال، يجب عزله فورا وعدم ذهابه إلى المدرسة لحين التأكد من عدم إصابته بالفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.