الهجرة تستعد للمرحلة الثانية لانتخابات النواب في الخارج

بدأت غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم، متابعة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج 2020، بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، لكل من سجل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر حتى بعد غد الثلاثاء 3 نوفمبر من الشهر ذاته، إذ تشمل المرحلة الثانية 13 محافظة.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنّ غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، تعاود عملها لمتابعة سير المرحلة الثانية من الانتخابات للرد على استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للرد على استفسارات المصريين بالخارج بشأن انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي السياق ذاته، قدّمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتعاون المستمر بين وزارة الهجرة والهيئة للتيسير على المصريين بالخارج المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ التصويت بانتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الثانية بـ"الجولة الأولى" يبدأ أيام 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من سجل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّ المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تضم 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وقالت الوزيرة إنّ بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت مكرم: يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أي بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أنّه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فلا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي سجل انتخابه عليها.