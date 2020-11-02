غرفة عمليات لـ"الهجرة" لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات

تتابع غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت اليوم، بطباعة المصريين بالخارج لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرسالها إلى مقار البعثات الدبلوماسية، منذ التاسعة صباحًا، بحسب توقيت كل دولة، لكل من سجَّل على موقع الوطنية للانتخابات، وتستمر هذه العملية حتى غدٍ الثلاثاء.

وتتضمن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، 13 محافظة وهي: "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

ومن المقرر فتح موقع الهيئة الوطنية للانتخابات أمام الناخبين بالخارج، بالمرحلة الثانية في جولتها الأولى، خلال يومي 2 و3 نوفمبر؛ لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، لكل من سجَّل على موقع الهيئة.

يأتي دور غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020؛ للرد على كل استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم؛ للرد على استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

تُتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساوٍ لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.