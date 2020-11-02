الأديرة القبطية: غلق أبواب ورسامة رهبان وترقية كهنة

شهدت الأديرة القبطية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشاطا مكثفا تمثل في رسامات وترقيات لرهبان جدد، وسط اتخاذ بعض الأديرة إجراءات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، بناءا على تعليمات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأعلن دير السيدة العذراء مريم "السريان"، في وادى النطرون عدم استقبال الشباب والكهنة لقضاء فترة الخلوات في الدير بدءاً من الشهر الجاري.

وذكر الدير، في بيان، برئاسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان، ان عدم استقبال الكهنة بسبب الظروف الصحية الحالية المصاحبة لفيروس كورونا المستجد، والحد من الزحام.

فيما احتفل دير السيدة العذراء بجبل إخميم الشرقي، الحواويش، بسيامة أربعة كهنة جدد من بين رهبانه وكذلك رسامة خمسة آخرين من رهبانه ممن يحملون درجة القسيسية، قمامصة.

جاء ذلك ضمن صلوات القداس الإلهي الذي أقيم بالدير وشارك فيه إلى جانب أسقف ورئيس الدير الأنبا متاؤس، كل من "الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي بسوهاج"، ومجمع رهبان الدير.

والقسوس الجدد، هم: "الراهب القس بيجول الإخميمي، والراهب القس انطونيوس الإخميمي، والراهب القس صموئيل الإخميمي، والراهب القس كيرلس الإخميمي".

أما القمامصة، فهم: "الراهب القمص موسى الإخميمي، والراهب القمص جرجس الإخميمي، والراهب القمص بيشوي الإخميمي، والراهب القمص مينا الإخميمي، والراهب القمص بولا الإخميمي".

وفي دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو بأسوان، أتم الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس الدير، طقس صلوات رهبنة إثنين من طالبي الرهبنة بالمزرعة التابعة للدير بالخطاطبة.

وصلى الأنبا هدرا طقس صلوات رهبنة الراهبين الجديدين بمشاركة "الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت" بالمزرعة، والراهبان الجديدان هما: "الراهب كيرلس الباخومي، والرهب سدراك الباخومي".