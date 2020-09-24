الأنبا أبرآم يرسم قمصيّن ويجري تعديلات على زيارات الأديرة بالفيوم

رسّم الأنبا أبرآم، مطران الفيوم، ورئيس أديرتها للأقباط الأرثوذكس، قمصيّن، هما هدرا بشرى كاهن كنيسة السيدة العذراء بالفيوم، وتوماس سمير كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم.

جاء ذلك في القداس الإلهي الذي أقيم بكنيسة مار جرجس بالفيوم (مقر المطرانية)، في مستهل اجتماع مجمع كهنة الإيبارشية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الأنبا أبرآم دشن أثناء القداس الإلهي، عددًا من الأواني والألواح المقدسة لخدمة المذبح.

وكان الأنبا إبرآم، قرر إجراء تعديل في النظام الحالي الخاص بزيارة الأديرة، وبصلاة القداسات، وبعض الخدمات الطقسية والكنسية بإيبارشية الفيوم تمثلت في الآتي:

- يستقبل دير ومزار القديس الأنبا أبرآم بالعزب الزائرين يوميًا من الساعة 6 صباحًا إلى الساعة 6 مساءً، وسيُصلى القداس يوميًا من الساعة 8 إلى 10 صباحًا، ما عدا يوم الجمعة من 9 إلى 11 صباحًا، وفقًا للنظام المتبع حاليًا، مع استمرار تعليق المبيت والخلوات الروحية للشباب والشابات.

- يستقبل كل من دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون، ومنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان، الزائرين من الساعة 6 صباحًا حتى 5 مساءً، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد فقط، وسيُصلى القداس يومي الأحد والجمعة من الساعة 8 إلى 10 صباحًا، ويوم السبت سيقتصر على الزيارة وأخذ بركة الدير فقط مع استمرار تعليق المبيت والخلوات الروحية للشباب.

- صلاة الجنازات في جميع كنائس الإيبارشية ستكون بحضور 50 فردًا كحد أقصى، مع استمرار صلاة الجنازات بمنطقة المدافن لحالات الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي يقتضي مصارحة الكاهن بالسبب الفعلي للوفاة.

- صلاة القداسات في جميع كنائس الإيبارشية اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، بواقع فرد في كل دكة بحسب عدد الدكك بكل كنيسة على حدا، مع التأكيد على الاستمرار في تطبيق النظام المتبع حاليًا والخاص بالتحديد المسبق لمواعيد وتواريخ حضور القداسات في دير الأنبا أبرآم والكنائس بالبندر والمراكز.

- صلاة رفع بخور عشية مساء يومي السبت والخميس من كل أسبوع وتذكارات الشهداء والقديسين بدون تحديد موعد مسبق، اعتبارًا من الخميس المقبل، بحضور 50 فردًا كحد أقصى مع إمكانية صلاة وتسبحة نصف الليل.

- صلاة الخطوبات والأكاليل بجميع كنائس الإيبارشية بحضور 50 فردًا كحد أقصى.