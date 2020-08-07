الأديرة تفتح أبوابها أمام الأقباط بالتزامن مع "صوم العذراء"

أعلنت عدد من الأديرة القبطية عن فتح أبوابها أمام الرحلات والزائرين طوال أيام الأسبوع، بالتزامن مع صوم العذراء الذي بدأ اليوم ويستمر لمدة 15 يوما، ويُعد من أصوام الدرجة الثانية المسموح فيها بتناول السمك، داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويأتي الافتتاح بعد فترة من الإغلاق في إطار إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشملت قائمة الأديرة التي أعلنت فتح أبوابها كل من: "دير الأمير تادرس الشطبي بالجبل الشرقي ببني شقير التابع لإيبارشية منفلوط بجانب دير السيدة العذراء والأمير تادرس التابعة للإيبارشية ذاتها، ودير الأنبا برسوم العريان بمنطقة المعصرة في حلوان بالقاهرة، ودير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ودير مارجرجس بجبل الرزيقات غرب الأقصر، ودير الشهيدة دميانة بالبراري في الدقهلية، ودير السيدة العذراء بجبل الطير في المنيا، ودير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين المعروف بالدير الأبيض في سوهاج، دير العذراء المحرق بأسيوط، ودير السيدة العذراء بجبل درنكة في أسيوط، ودير مارمينا العجائبي بالإسكندرية".

فيما قرر ديري الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والبراموس بوادي النطرون، استمرار غلق الأبواب لحين إشعار آخر.

ودعت الكنيسة جميع الزائرين الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية للوقاية من الوباء القاتل.